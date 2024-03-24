Moskova'yı kana bulayan IŞİD'li terörist Türkiye'den gitmiş!

Rusya devlet medyası, yakalanan saldırganlardan birinin gözaltına alındığı görüntüleri ve yapılan sorguyu da yayınladı.







Rus haber ajansı RIA Novosti tarafından yayınlanan görüntülerde bir asker postalının üzerine yüzüstü yatırılan saldırgan kendisi hakkındaki soruları yanıtlıyor.





Adının daha sonra Şemseddin Fariddun olduğunu açıklayan ve 17 Eylül 1998'de dünyaya geldiğini belirten adamın Türkiye'den Rusya'ya geldiği kayıtlara geçti.





Fariddun, bir çevirmen aracılığıyla sorulara yanıt verirken asker, "Türkiye'de ne yaptın" diye sorunca, "Türkiye'de belgelerimin süresi doldu ve ben de sınırı geçip buraya geldim" diyor. Rus medyası teröristin bahsettiği belgelerin pasaport olduğunu aktardı. Teröristin 4 Mart'ta Türkiye'den Rusya'ya uçtuğu da aktarıldı.





Terör örgütünün kendisine Telegram'dan ulaştığını ve Telegram üzerinden bazı eğitimler aldığını söylerken Fariddun, "Biz para için insanları vurduk" dedi. Fariddun, 1 milyon ruble yani yaklaşık 10 bin 800 dolar için anlaştıklarını fakat paranın yarısını alabildiklerini söyledi.







Sorgu sırasında titrediği açıkça görülen adamın yanıtları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.





SİLAHLARI NEREYE BIRAKTIKLARINI HATIRLAMIYORLAR

RIA Novosti tarafından yayınlanan ayrı bir videoda, Tacikçe konuşan ikinci bir adam, kamera dışında konuşan bir tercüman aracılığıyla sorgulanırken görülüyor.





Bu kişiye göre, Cuma günkü saldırının arkasındaki diğer şüpheli saldırganlarla birlikte bir pansiyonda yaşıyordu.





Adam, Abdullah ve Muhammad isimli kişilerle iletişim halinde olduğunu iddia etti ancak tam olarak kimden bahsettiği belli değildi.





Üçüncü bir videoda, kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan bir başka adam kendisini Rajab Alizadeh olarak tanıttı.





Kamera dışındaki bir adam ona sordu: "Moskova'dan kaçtığınızda silahlarınız vardı. Onları nereye attın? Oraya mı buraya mı?"





Yüzü ve gömleği kan içinde olan ve kafası tıbbi gazlı bezle sarılmış olan Alizadeh "yol boyunca bir yerde" dedi, ancak kendisinin ve suç ortaklarının silahlarını tam olarak nerede bıraktıklarını hatırlayamadı.