Samanyolu Haber /Dünya / Son rakamlar açıklandı; İşte korkunç bilanço /24 Mart 2024 11:47

Son rakamlar açıklandı; İşte korkunç bilanço

Rusya’nın başkenti Moskova’da 22 Mart tarihinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi.

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Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133’e çıktığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, dün terör saldırısının gerçekleştirildiği Moskova’daki “Crocus City Hall” adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor” bilgisi verildi.
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