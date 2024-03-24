Yunan basınından Terim için flaş iddia: Yeni adresi neresi olacak?

Yunanistan ekibi Panathiniakos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'e Türkiye'den flaş teklif geldiği iddia edildi. Terim'in teklifi değerlendirmeye aldığı yazıldı.







Yunanistan Süper Lig'inde Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'in, şampiyonluk için mücadele ettiği sırada TFF başkanlığı için teklif aldığına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını, Terim'in oyuncularına TFF başkanlığı için teklif aldığını ve bunu paylaştığını öne sürdü.





Panathinaikos'un teknik direktörü olan Fatih Terim'in TFF başkanlığı için aldığı teklifi oyuncularıyla paylaştığı ileri sürüldü.





Fatih Terim'in, Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos'u çalıştırdığı sırada TFF başkanlığı için teklif aldığı haberine Yunan basınında yer verildi.







Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim'in, oyuncularına TFF başkanlığı için gelen teklifi ilettiği iddia edildi.





Yunan basınında çıkan haberlere göre, Fatih Terim'in Panathinaikos'un teknik direktörü olduğu dönemde TFF başkanlığı için teklif aldığı ve bunu oyuncularına açıkladığı belirtildi.





YAKIN ÇEVRESİNDEN BASKI VAR



Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre; Ayrıca Terim'in yakın çevresinin bu konuda Terim'e baskı yaparak, görevi kabul etmesi gerektiğini ve bu görevin kendisine yakışacağını ilettiği öne sürüldü.