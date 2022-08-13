Samanyolu Haber /Ekonomi / Motorinin ardından bir zam da benzine! /13 Ağustos 2022 11:42

Motorinin ardından bir zam da benzine!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeyi sürdürüyor. 2 gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzine zam geldi. Litresi 1 lira 10 kuruş artan benzin 21 liranın üzerine çıktı.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrolde dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde gelen indirimlerin yerini yeniden zamlar almaya başladı.

BENZİNE ZAM

2 gün önce motorine gelen 82 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzinin fiyatı arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU

Fiyat artışının ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 15 kuruşa, İzmir'de 21 lira 27 kuruşa, Ankara'da ise 21 lira 28 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
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