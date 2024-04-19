Muammer Güler'in yeğenini öldüresiye dövdüler!

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in ablasının kızı Emine Tuğba Atan, Eylül 2023 tarihinde doğum sonrası vücudunda oluşan çatlakları onarmak için Şirinevler’de bulunan Desmo Güzellik Merkezi’ne gitti. Çatlaklarının onarılması için bir bakım paketi satın aldı. Güzellik merkezinde işlemini yaptıran Atan işlem sonrası ciddi acılar yaşamaya başladı. İşlemi yaptırdığı merkeze giderek durumu anlattı. Ancak güzellik merkezi Emine Tuğba Atan’a yeni bir işlem daha yaptı. Bu işlem sonrası ise Atan’ın ağrılarının yanı sıra vücudunda lekeler oluştu.







‘YANLIŞ İŞLEM YAPILDI’

Halktv.com'un haberine göre acıları ve vücudundaki lekeleri geçmeyen Atan, Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yolunu tuttu. İddiaya göre; Atan’ın vücudunu gören doktor kendisine yanlış işlem yapıldığını söyledi.





SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Emine Tuğba Atan, Desmo Güzellik Merkezi’ne giderek mağduriyetinin giderilmesini istedi. Ancak sürekli oyalandı. 16 Nisan günü bir kez güzellik merkezinin yolunu tuttu. Ancak burada gerilim yaşandı. Atan, güzellik merkezinden çıktı. Kapının önünde bir arkadaşıyla telefonda konuşarak yaşadıklarını anlattı. “Bunları şikayet edeceğim” demesi üzerine ise sesi güzellik merkezi yetkilileri tarafından duyuldu. “Sen nasıl bizi şikayet edersin” diyen üç kişi Atan’a saldırdı. Boynunda yaralanan tüm vücudu moraran Emine Tuğba Atan hastaneye giderek yaşadığı olaya ilişkin darp raporu aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden Atan, kendisini darp eden isimlerden şikayetçi oldu. Atan dilekçesinde vücudunda kalıcı lekeler bırakıldığını, sonrasında ise öldüresiye darp edildiğini aktararak şüphelilerin yargılanmasını istedi.