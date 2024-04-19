Erdoğan tüm ailesiyle birlikte tatildeydi; Bir tek kişi hariç!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram tatilini Marmaris'teki yazlık sarayında geçirdi.







Erdoğan'ın tatili, Marmaris'teki yazlık sarayının içindeki Okluk Millet Camii'nde çekilen fotoğrafıyla ortaya çıktı.





Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Erdoğan'ın Marmaris tatilinde tüm ailesiyle tatil yaptığını, damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise Marmaris'te bulunmadığını aktardı.





Babacan, Erdoğan’ın bayramdan sonra MKYK toplantısına kadar parti yönetimiyle istişaresinin olmadığını belirtti.





ERDOĞAN'IN DANIŞMANLARI KRİZ ÇIKARDI



AKP'nin seçimlerden hezimetle çıkmasıyla başlayan, ıstakoz kriziyle doruk noktasına ulaşan kibir ve savurganlık eleştirileri ise partinin gündeminde.





Babacan bu kulisleri şöyle aktardı:





Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sayıları 40 civarında olan danışmanların ‘ne iş yaptığı’ daha sık sorulmaya başlandı. Erdoğan’ın aktif 5 danışmanının olması ve diğerleriyle vedalaşılması gerektiği söyleniyor.





Kamuda ulufe gibi dağıtılan yönetim kurulu üyelikleri nedeniyle birden fazla yerden maaş alan yöneticiler ve bürokratlar da parti içinde en iyi dedikodu malzemesi. 5 ayrı yerden 540 bin lira maaş alan bürokrat örneklerini sıralayanlar yine AKP’liler. Emekli maaşı dahil sadece iki maaş sınırlaması getirilmesi gerektiğini söyleyenler de onlar.