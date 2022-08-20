Mücevher ihracatında rakam 3 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ve dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanan sektör raporu yayımlandı.





cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ve dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanan sektör raporunu yayımladı. Mücevher sektörünün Temmuz ayında ihracatı 371 milyon dolara ulaştı. 2022 yılının ilk yedi ayında toplam 3 milyar 68 milyon 756 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 4,5 oldu. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ve dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanan sektör raporunu yayımladı. Mücevher sektörünün Temmuz ayında ihracatı 371 milyon dolara ulaştı. 2022 yılının ilk yedi ayında toplam 3 milyar 68 milyon 756 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 4,5 oldu.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE YAPILDI





Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, mücevher sektörünün meydana getirdiği katma değerin her geçen ay çok daha net bir şekilde ortaya çıktığını belirterek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:"Yedi aylık verilere baktığımızda, Türkiye'de ihracatta büyümesi en hızlı sektörler arasında yer alan mücevher sektörünün büyüme ivmesini devam ettirdiğini görüyoruz. Küresel ekonomideki zorluk ve dalgalanmalara rağmen sektörümüz üretimin ve ihracatın artarak devam etmesi için yoğun mesai harcıyor. Yıl sonuna kadar daha güçlü sonuçlar alma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."Temmuz ayında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri olurken, 72 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Bu ülkeyi 47 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 42 milyon dolarlık ihracatla Hong Kong izledi. Dördüncü sırada 30 milyon dolarlık ihracatla Irak, beşinci sırada 24 milyon dolarlık ihracatla Kırgızistan yer aldı.Yılın ilk yedi aylık döneminde ise en yüksek ihracat yüzde 21,9’luk artış ve 553,6 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, onu yüzde 61,7’lik artış ve 545 milyon dolarlık ihracatla Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 41’lik artış ve 325 milyon dolarla Hong Kong takip etti. Dördüncü sırada 183 milyon dolarlık ihracatla Irak, beşinci sırada 151 milyon dolarlık ihracatla İsrail yer aldı.