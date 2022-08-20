Samanyolu Haber /Spor / Premier Lig'den Medipol Başakşehir'e /20 Ağustos 2022 00:34

Premier Lig'den Medipol Başakşehir'e

Emre Belözoğlu yönetiminde çıkış yakalayan Medipol Başakşehir'in dev bir transfer adımı atmaya hazırlandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Emre Belözoğlu yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de zirveye oynayan Medipol Başakşehir'in dev bir transfer adımı atmaya hazırlandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonlarda ligde şampiyonluk ipini de göğüsleyen Başakşehir, bu sezon Avrupa kulvarında da yarışıyor.

TRANSFERDE SONA YAKLAŞILDI

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore'nin transferinde sona geldi.

Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusunun kiralanması için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Anlaşmada satın alma maddesinin de olduğu ortaya çıktı.

Bertrand Traore cumartesi günü İstanbul'a gelerek, Medipol Başakşehir ile resmi sözleşme imzalayacak.

Medipol Başakşehir gelecek hafta Bertrand Traore için basının önünde imza töreni düzenleyecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Premier Lig'den Medipol Başakşehir'e Sonraki Haber >>

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Sahneye fırlayan gençten ilginç protesto: 'Konya uyan artık AKP'ye oy verme'

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

Hocaefendi: Her gece ızdırapla kıvranıyorum

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'

'Bu arabayı Türkiye'de alma şansım yok'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:51:47