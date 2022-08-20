Premier Lig'den Medipol Başakşehir'e

Emre Belözoğlu yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de zirveye oynayan Medipol Başakşehir'in dev bir transfer adımı atmaya hazırlandığı ifade edildi.





Geçtiğimiz sezonlarda ligde şampiyonluk ipini de göğüsleyen Başakşehir, bu sezon Avrupa kulvarında da yarışıyor.







TRANSFERDE SONA YAKLAŞILDI







Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore'nin transferinde sona geldi.

Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusunun kiralanması için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Anlaşmada satın alma maddesinin de olduğu ortaya çıktı.Bertrand Traore cumartesi günü İstanbul'a gelerek, Medipol Başakşehir ile resmi sözleşme imzalayacak.Medipol Başakşehir gelecek hafta Bertrand Traore için basının önünde imza töreni düzenleyecek.