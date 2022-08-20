Fırat Kalkanı bölgesine Suriye ordusundan saldırı: 15 ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusuna ait pozisyonlardan yapılan topçu atışlarının Suriye'nin kuzeyindeki Bab merkezine isabet ettiğini duyurdu.



Kalabalık pazar yerinin vurulduğu bildirilirken, daha önce 9 olarak açıklanan ölü sayısının 15'e yaralı sayısının ise 40'a yükseldiği kaydedildi.



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AFP muhabiri de topçu ateşinin pazar yerinde parçalanmış cesetler bıraktığını söyledi.



Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den arındırılmıştı.