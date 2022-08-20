Samanyolu Haber /Gündem / Fırat Kalkanı bölgesine Suriye ordusundan saldırı: 15 ölü /20 Ağustos 2022 10:13

Fırat Kalkanı bölgesine Suriye ordusundan saldırı: 15 ölü

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Bab ilçe merkezine Suriye ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 15 sivil öldü, aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 kişi yaralandı.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusuna ait pozisyonlardan yapılan topçu atışlarının Suriye'nin kuzeyindeki Bab merkezine isabet ettiğini duyurdu.

Kalabalık pazar yerinin vurulduğu bildirilirken, daha önce 9 olarak açıklanan ölü sayısının 15'e yaralı sayısının ise 40'a yükseldiği kaydedildi.

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AFP muhabiri de topçu ateşinin pazar yerinde parçalanmış cesetler bıraktığını söyledi.

Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den arındırılmıştı.
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