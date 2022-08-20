Kuraklık, Avrupa'nın gizli tarihini mi ortaya çıkaracak?





Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo yakınlarındaki Tuna Nehri'nin bir bölümünde, bugüne kadar çoğu hala tonlarca mühimmat ve patlayıcı içeren ve nakliye için tehlike oluşturan 20'den fazla gemi açığa çıktı.

Euronews'ingöre, Son 30 yılın en kurak döneminin yaşandığı İspanya'da 1995'ten bu yana ilk kez barajlarda ve göletlerdeki ortalama su seviyesi yüzde 40'ın altına indi.Su seviyesi düşen bir barajda resmi adı Dolmen de Guadalperal olan ve İspanyol Stonehenge olarak adlandırılan düzinelerce megalitik taş çemberi ortaya çıktı.Caceres bölgesindeki Valdecanas rezervuarındaki yapıların tarihinin MÖ 5.000'e kadar uzandığına inanılıyor.Arkeologlar, alan yeniden sular altında kalmadan inceleme için bölgeye gitti. Onlardan biri olan Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nden Enrique Cedillo, "Bu bir sürpriz, ona erişebilmek için nadir bir fırsat" diyor.1926'da Alman arkeolog Hugo Obermaier tarafından keşfedilen alan 1963'te Francisco Franco'nun dönemindeki bir kırsal kalkınma projesinde sular altında kaldı. O zamandan beri sadece dört kez tamamen görünür hale geldi.Bazı yerel tarih ve turizm dernekleri, Guadalperal taşlarının bir müzeye veya kuru arazide başka bir yere taşınmasını savunuyor.Nature Geoscience dergisi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, iklim değişikliğinden dolayı İber yarımadasında 1.200 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.Gemiler, 1944'te, Sovyet güçlerinden geri çekilirken Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosunda bulunuyordu.Alman gemileri hakkında bir kitap yazan 74 yaşındaki Velimir Trajiloviç, “Alman filosu, biz Prahovo halkını tehdit eden büyük bir ekolojik felaketi geride bıraktı” dedi.Nehrin hemen karşısında yer alan Romanya da dahil olmak üzere yerel balıkçılık sektöründeki işçiler de risk altında olduğu belirtildi.Sırbistan'da yetkililer, Tuna Nehri üzerindeki seyir şeritlerini açık tutmak için çalışma yürütüyor.Sırp hükümeti Mart ayında, gemilerin kurtarılması ve mühimmat ve patlayıcıların kaldırılması için ihale düzenledi. Operasyonun maliyeti 29 milyon Euro olarak tahmin edildi.Aylarca süren kuraklık ve rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar, Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın diğer bölgelerindeki hayati arterlerde nehir trafiğini de tıkadı.