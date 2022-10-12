Mudanya'daki antik kent ile ilgili yeni gelişme

Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan, 2 bin 700 yıllık Myrleia-Apemeia Antik Kenti, Bursa Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları ile yeniden hızlanıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğünün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürerken, aynı alanda belediyeye ait arazide de kazı çalışmaları başladı.Yapılan çalışmalarla Myrleia şehrinin sur duvarlarına ulaşıldı. Çalışmaları inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 8. yüzyılda ilk koloni kenti olarak kurulan ticaretin merkezi konumundaki Myrleia’nın 700 hektarlık bir alanı kaplayan büyük bir şehir olduğunu dile getirdi.