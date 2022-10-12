Samanyolu Haber /Gündem / Mudanya'daki antik kent ile ilgili yeni gelişme /12 Ekim 2022 21:45

Mudanya'daki antik kent ile ilgili yeni gelişme

Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olduğu ifade edilen Myrleia-Apemeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının yeniden hareketlendiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Mudanya’nın ilk kurulduğu yer olan, 2 bin 700 yıllık Myrleia-Apemeia Antik Kenti, Bursa Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları ile yeniden hızlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğünün başkanlığı ve gözetiminde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürerken, aynı alanda belediyeye ait arazide de kazı çalışmaları başladı.

Yapılan çalışmalarla Myrleia şehrinin sur duvarlarına ulaşıldı. Çalışmaları inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 8. yüzyılda ilk koloni kenti olarak kurulan ticaretin merkezi konumundaki Myrleia’nın 700 hektarlık bir alanı kaplayan büyük bir şehir olduğunu dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mudanya'daki antik kent ile ilgili yeni gelişme Sonraki Haber >>

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Amca 2 dakikada AKP dönemini özetledi

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Göktaşı Japonya'da geceyi aydınlattı!

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Çömez: Erdoğan yalan söylüyor, parti kurulmadan önce de ABD'ye gitti

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Soylu skandalı böyle geçiştirdi: Canım benim!...

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

Bahçeli Soylu'dan desteğini çekti

Kiev'den dehşet veren

Kiev'den dehşet veren

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklaması

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklaması

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Suriyeliler parasız aldıkları bebek mamalarını, at çiftliklerine mi satıyor?

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama

Kiev'de ard arda 3 büyük patlama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:22:51