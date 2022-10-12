Samanyolu Haber /Dünya / "Çok daha kötü olabilir" /12 Ekim 2022 21:54

"Çok daha kötü olabilir"

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte gelen gıda ile enerji krizi Avrupa ekonomilerini de krize sürüklemeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgını ve ardından patlak veren Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte gelen gıda ile enerji krizi, Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden birisini barındıran Almanya'da da etkisini gösteriyor.

Açıklanan bütçe fazlası ve büyüme rakamlarıyla konuşulan ülkede gelecek yıl için resesyon tahmini yapıldığı açıklandı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Alman yönetimi, 2022 için daha önce yüzde 2,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini enerji krizinin, artan fiyatların ve arz darboğazlarının etkilerinden dolayı bu yıl ikinci üçüncü aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,4’e çekerken, gelecek yıl için resesyon tahmininde bulundu.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Alman hükümetinin ekonomik büyümeye ilişkin sonbahar dönemi tahminlerini açıkladı.

Buna göre, bu yıl için nisanda Alman hükümetinin yüzde 2,2 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisi yüzde 1,4’e düşürüldü.

Alman hükümeti, enerji krizinin, artan fiyatların ve arz darboğazlarının etkilerinden dolayı 2023’teyse ekonominin yüzde 0,4 küçülmesini bekliyor. Hükümet, nisanda gelecek yıl ekonominin yüzde 2,5 büyümesini bekliyordu.

Alman yönetimi, ekonominin 2024’te yüzde 2,3 ile büyümeye geri dönmesini tahmin ediyor.

Ekonomi Bakanlığı, Rusya’dan doğal gaz kesintisi ve bunun sonucunda yüksek enerji fiyatlarını büyüme tahminlerindeki keksin revizeye sebep gösterdi.

Nisandan beri Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi ve ülkenin yıllık enflasyon oranının eylülde yüzde 10’a ulaşmasıyla derinleşmesi dikkati çekti.

Alman yönetimi, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 8, 2023’te yüzde 7 olarak gerçekleşmesini tahmin ediyor. Nisanda sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 2,8 şeklinde tahmin ediliyor.
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