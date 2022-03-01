Samanyolu Haber /Gündem / Müebbet verilen Harbiyeli Nagihan Yavuz’un babası vefat etti /01 Mart 2022 18:27

Müebbet verilen Harbiyeli Nagihan Yavuz’un babası vefat etti

5,5 yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olan Harbiyeli askeri öğrenci Nagehan Yavuz’un babası Hasan Yavuz, hayatını kaybetti. Yavuz, cezaevindeki kızını elinde bastonla ziyarete gitmişti.

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15 Temmuz sonrası tutuklanan ve darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan askeri öğrencilerden Nagihan Yavuz’un babası Hasan Yavuz, vefat etti. Ölüm haberini Yavuz’un avukatı Kemal Uçar, Twitter hesabından duyurdu.

Uçar paylaşımında “Savaşan Melekler’den Nagihan Yavuz biraz önce babasını kaybetti. Şimdi haberi vermeye gidiyorum. Allah Hasan amcama rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. Nagihan’ı son kez görmeye geldiği foto.” ifadelerini kullandı.

Hasan Yavuz’un kızını görmeye gittiği son görüşte çekilen fotoğrafında bastonla yürüdüğü görülüyor.


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