Samanyolu Haber /Gündem / Yarın açıklanacak; Türkiye koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor mu? /01 Mart 2022 17:49

Yarın açıklanacak; Türkiye koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor mu?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle yarın toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor" dedi.

"Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım" diyen Koca, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Kulislerde mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girilmesi, açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılacağı iddia ediliyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yarın açıklanacak; Türkiye koronavirüs kısıtlamalarını... Sonraki Haber >>

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:36