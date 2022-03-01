Yarın açıklanacak; Türkiye koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor mu?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle yarın toplanacak.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor" dedi.





"Yarın saat 18.00’da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım" diyen Koca, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.







Kulislerde mart ayıyla birlikte yeni bir döneme girilmesi, açık alanlarda maske ve mesafe kuralının kaldırılacağı iddia ediliyordu.