Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a BM'de soğuk duş /01 Mart 2022 17:42

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a BM'de soğuk duş

Birleşmiş Milletler’in (BM) düzenlediği Silahsızlanma Konferansı’nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un görüntülü mesajının yayınlanması üzerine Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkenin temsilcisi salonu terk etti.

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Lavrov, konferansa gönderdiği video mesajda, bizzat katılmak istediğini fakat Avrupa Birliği’nin (AB) buna müsaade etmediğini belirtti. Mesaj ekranda gösterilirken çoğu diplomat salonu terk etti.

Ukrayna temsilcisi, Yevheniia Filipenko protestodan dolayı diplomatlara teşekkür etti: “Bağımsızlıkları için savaşan Ukraynalılara bu harika destek gösterisi için çok teşekkür ederim.”
 
"AVRUPA'DAKİ NÜKLEER SİLAHLAR ABD'YE GERİ DÖNMELİ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin bazı Avrupa ülkelerinde nükleer silah bulundurmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Lavrov, “Avrupa'daki nükleer silahlar ABD'ye geri dönmeli” dedi. Ukrayna'da hala Sovyetler Birliği döneminden kalan nükleer teknoloji olduğunu da hatırlatan Rus bakan, Ukrayna’nın nükleer silah edinme riski olduğunu söyleyerek “Bu tehlikeye yanıt vermeyi ihmal edemeyiz” diye konuştu.

Ukrayna'nın nükleer silah edinmesini engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Lavrov, Avrupa Birliği'nin de Rusya'yla diyalog yerine yaptırım yolu tercih ettiğini belirtti.

Avrupa'daki Rusya'nın stratejik istikrar konusunda ABD'yle beraber çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Lavrov, Batılı ülkelerin eski Sovyetler coğrafyasında askeri yığınak yapmasını kabul etmeyeceklerini kaydederek bölgenin güvenliğini tehdit edecek tehlikeli askeri adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.
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