Samanyolu Haber /Gündem / Müebbeti onanan Kavala'dan açıklama /01 Ekim 2023 09:14

Müebbeti onanan Kavala'dan açıklama

Gezi Davası'nda hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Osman Kavala, açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Gezi Parkı davasında, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması üzerine Osman Kavala açıklama yaptı.

Osman Kavala açıklamasında, “Yargıtay’ın onama kararı, hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu karar, delil olmadan insanları mahkum etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile TİP Milletvekili Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onadı, 3 kişi hakkındaki hükümler bozuldu.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklar Yapıcı ile Altınay'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.
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