Müebbetlik Harbiyeli Yusuf Ünsal'ın acı günü

Erzurum'dan Harbiyeli oğlu Yusuf Ünsal'ı ziyaret etmek için Silivri Cezaevine giden Binali Ünsal, görüş sonrası kalp krizi geçirerek vefat etti.





Ünsal’ın vefatını Twitter hesabından duyuran askeri öğrenci annesi Melek Çetinkaya, “Müebbet verilen ASKERİ Öğrenci Yusuf Ünsal’ın babası, dün görüşten dönerken, kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi yarın Erzurum’da defnedilecektir” ifadelerini kullandı.





“MAHVETTİNİZ ANNE BABALARI”





Çetinkaya, vefat eden Binali Ünsal’ın 50 yaşında olduğunu belirterek, “Ah Yusuf’um dün gördün babanı, bugün acı haber ulaşacak. Rabbim dayanma gücü versin. Mahvettiniz Anneleri Babaları. Adamcağız daha evine varmadan (Erzurum’a) vefat etmiş. 50 yaşındaydı henüz. Dayanacak gücümüz kalmadı. @adalet_bakanlik @TSKGnkur @tcsavunma @TCYargitay” dedi.





Binali Ünsal’ın Erzurum Aşkale’ye bağlı Merdiven köyünde defnedileceği öğrenildi.