Muhalefet planlamaları Kasım'da seçim olasılığına göre sürdürüyor





İlk olarak "güçlendirilmiş parlamenter sistem" konusunda mutabakata varan 6 muhalefet partisi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki dördüncü toplantısında, "işbirliği süreci"ne ilişkin "tutum belgesi", "temel ilkeler ve hedefler" başlığı altında 10 maddelik bildiri üzerinde de uzlaşmaya vardı.





Toplantıdan çıkan ikinci somut sonuç ise daha önce kurulan 4 komisyonun çalışmalarını kamuoyuna açıklamak için takvim ortaya koymaları oldu. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre bu kararlarda, Kasım ayında yapılabilecek bir "erken seçim olasılığı" etkili oldu.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğini üstleneceği bir sonraki toplantının tarihi ise 3 Temmuz olarak belirlendi.





Eski AKP'liler geçmişi garantiye almış

6'lı masa kurulmadan önce "dinsel kazanımların korunacağı" taahhüdü içeren bildiri hazırlanması önerisini ilk gündeme getiren isim olan Davutoğlu bu önerisini masaya taşıdı. "Din ve vicdan özgürlüğü" başlığı altında, "Kamusal ve özel yaşamda herkesin inanç pratiğine saygılı olmayı özgürlükçü laiklik anlayışın zorunlu bir gereği olarak görüyoruz. Bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki kazanımların koruyucusu ve güvencesi olacağız" ifadeleri temel ilkeler bildirisine girdi.





"Hiçkimsenin siyasi tercihleri nedeniyle suçlanmayacağı, toplumsal barışın rövanşist bir tavır ve kolektif suç anlayışı üzerinden zarar görmesine izin verilmeyeceği" taahhüdünü içeren "toplumsal barış ve tarafsız-bağımsız yargı önünde hesap verebilirlik" başlığı ise Babacan'ın önerisi doğrultusunda metinde yer aldı.





'Erken seçim olabileceği güçlü olasılık'

Sayın'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:





"Edinilen bilgiye göre masada, 6 ya da 27 Kasım'da bir erken seçim olabileceği güçlü olasılık olarak ifade edildi. İktidarın, ekonomik göstergeler dikkate alındığında, "zamanında bir seçimi" göze alamayabileceği görüşünün ağırlık kazandığı masada bazı liderler, AKP'nin teşkilatlarına "seçime hazır olun" talimatı verdiğine dikkat çekti.





İktidarın Temmuz ayında memur zamları, asgari ücrete ara zam, tarım kesimine dönük bazı iyileştirmeler, 3600 ek gösterge gibi adımlarla, hayat pahalılığına karşı geçici bir olumlu hava oluşturabileceği görüşü dile getirildi.





Suriye'ye yönelik olası operasyonun, "erken seçimin en önemli göstergesi" olacağı değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, bu nedenle muhalefetin hazırlıksız yakalanmaması için başta temel ilke ve hedeflerin belirlenmesi olmak üzere çalışmaların hızlandırılması görüşü benimsendi.





Edinilen bilgiye göre Davutoğlu, temel hedefler ve ilkeler bildirisinin yanısıra 4 komisyonun yaptığı çalışmaların da kamuoyuna açıklanmasını istedi, ancak komisyonların çalışmalarını henüz sonuçlanmadığı gerekçesiyle diğer liderlerce bu öneri kabul görmedi. Müzakereler sonucunda her bir komisyonun çalışmalarının takvime bağlanması ve komisyon üyeleri tarafından basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulması görüşü benimsendi. Toplantıda "aday" ve "ittifak"larla ilgili takvimin belirlenmesi önerisinin ise masa gündemine gelmediği öğrenildi.





Davutoğlu'nun "takvim ısrarı"nın altında, evsahipliğindeki toplantıda, "somut adımlar atıldığı" mesajını vermek istediği, toplantı öncesinde "Türkiye Masası" vurgusunun yapıldığı video mesajın da buna dönük bir hamle olduğu yorumu yapılıyor.





6'lı masada yer alan partilerin büyük bölümü, erken seçim olması halinde, ittifak hesapları değişeceği için, hem adayın, hem de ittifakların nasıl şekilleneceğinin, seçim kararının netleşmesinden sonra açıklanması gerektiğini savunuyor."