Muhalefet yapamadı, iktidar anlaştı: 30 büyükşehirde ortak aday çıkaracaklar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde hangi illerde ortak aday gösterecekleri konusunda AKP ile yaptıkları görüşme sonucu kesinleşen illeri açıkladı.







AKP ile temasların karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı devam ettiğini belirten Bahçeli, bu temasların Türkiye’nin önünü açacağını öne sürdü.





TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN BUNU MECBURİ ADDEDİYORUZ

Cumhur İttifakı ortakları ile yürütülen yerel seçim hazırlıkları hakkında Türkgün’e konuşan Bahçeli, yerel seçimlere çok sıkı hazırlandıklarını söyledi. Bahçeli, “Cumhuriyet’in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı için bunu mecburi addediyoruz. AK Parti’yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye’nin önünü açacak” dedi.





BAHÇELİ: HEMEN HEMEN MUTABAKAT SAĞLADIK

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AKP ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye’nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye’dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi” diye konuştu.





BÜYÜKŞEHİRLERİN TAMAMI ORTAK ADAY OLACAK

İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” ifadesini kullandı.