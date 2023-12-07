Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dolar balyalarıyla poz vermişler

Gündeme bomba gibi düşen ve etkisi devam eden on milyonlarca dolarlık vurgunda yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, dosyanın müştekilerinden biri de iş insanı Ömer Kahraman’dı.







Kahraman'ın ifadesinde şu sözler yer aldı:

"Hem beni telefonla arayarak hem de bizzat işletmeme gelerek bana yüksek getirisi olan bir fondan bahsetti. Şöyle ki; bu fonun yaklaşık 30-35 günlük bir vadesi olduğunu ve yüzde 20-30 arasında bir getirisinin olduğunu söyledi. Hatta Fatih Terim'in de bu fona yatırım yaptığını ayrıca birçok futbolcunun da bu fonda olduğunu, bu fona her isteyenin giremeyeceğini, arada boşluklar bulunduğu zaman değerli müşterileri dahil ettiğini söyledi."







İŞ İNSANI GÖRÜŞMENİN KAYDINI ALMIŞ



İddiaya göre Seçil Erzan, iş insanını ikna etmek için görüntülü görüşmeler yaptı. İş insanı ise bu görüşmelerin ekran kaydını aldı. Ekran kaydı alınan görüntülerden birinde Seçil Erzan'ın, iş insanı Ömer Kahraman’la görüştüğü görüldü. Söz konusu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.





İş insanı Ömer Kahraman, Seçil Erzan’ın ikna etmesinin ardından önce 300 bin doları, Seçil Erzan’ın Levent şubesindeki odasında kendisine teslim ettiğini belirterek, “İki kere Nazlı Can isimli şahıs, Çorlu'daki işletmeme gelerek benden elden iki kez 400.000 ve 300.000 Dolar olmak üzere para teslim ettim. Ayrıca Seçil yine işletmeme gençten bir şahıs gönderdi; bu şahsın Nazlı Can'ın kardeşi Kerem olduğunu söyledi. Ben gönderdiği bu şahsın kimlik fotokopisini aldım bu gönderdiği kişiye de 200.000 Dolar parayı elden teslim ettim. Devam eden günlerde Nazlı Can bir kez daha işletmeme gelerek son kez 90.000 Dolar daha parayı benden elden teslim almıştır. Nazlı Can'a para verirken paraların ve Nazlı Can'ın içinde yer aldığı kareyi fotoğraflayarak Seçil'in telefonuna bu görseli yolladım” dedi.







Kahraman'ın çektiği fotoğraflarda parayı almaya gelen Nazlı Can’ın paralarla poz verdiği görüldü.