Samanyolu Haber /Gündem / AYM-Yargıtay geriliminde ikinci perde: Atalay'ın ikinci ihlal başvurusu görüşülecek /07 Aralık 2023 18:33

AYM-Yargıtay geriliminde ikinci perde: Atalay'ın ikinci ihlal başvurusu görüşülecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay'ın, hakkında verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekesiyle yaptığı ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta görüşecek.

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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, Atalay'ın başvurusunu 13 Aralık'taki Genel Kurul gündemine aldı.

Kurul'un, 13 Aralık Çarşamba günü Atalay'ın bireysel başvurusunda kararını vermesi bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Atalay’ın; “Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”, “adil yargılanma hakkı” ve “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının” ikinci kez ihlal edildiğinin tespitini ve bu ihlallerin ortadan kaldırılmasını talep ettiği belirtilmişti.

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

Yargıtay 3. Dairesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına karşın Atalay'ı tahliye etmemişti. AYM kararını uygulamayan Yargıtay, AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağını açıklamış ve Türkiye söz konusu yargı krizini günlerce konuşmuştu.

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