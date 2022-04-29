Samanyolu Haber /Politika / 'Muhalefete muhalefet etmesi için Saray tarafından kullanılan isimler var' /29 Nisan 2022 09:56

'Muhalefete muhalefet etmesi için Saray tarafından kullanılan isimler var'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var" deyip 'altılı masanın majesteleri ve 5 oligarktan büyük olduğunu' söyledi.

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Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal: Muhalefete muhalefet etsin diye ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş isimler var!
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderleriyle altılı masa çevresinde çalışmalar yürüten Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, isim vermeden bazı siyasileri eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunan Uysal, “Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel ‘Çarık ayağı sıkıyor mu?’ diye sorardı. Çarık, artık vatandaşın ayağını yara etti; bırakın sıkmayı" ifadesini kullandı. Ardından şunları kaydetti:

• "Altılı masa, majesteleri ve beş oligarktan büyüktür."

• "Bugün fakir sofralarına oturan Erdoğan ile 20 yıl önce oturan Erdoğan aynı kişi değil."

• "Erdoğan, çarpık bir mekanizmayı sistematik hale getirdi."

• "Bir kesimin endişelerinin ‘muhafazakar’ kimlikleri dolayısıyla değil, maddi imkanları dolayısıyla olduğunu düşünüyorum."

• "Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var."


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