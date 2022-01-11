Muhalefetin seçim güvenliği için önerisine AKP'den ret

AKP ve MHP tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor. AKP kaynakları teklifin şubat sonrasında Meclis gündemine getirileceğini açıkladı.



İHA'nın kulis haberine göre, Seçim Yasası'nda kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıkları tamamlandı.



AKP kaynakları, erken seçim algısı oluşmaması için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi, yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini ifade etti.



Kaynaklar ayrıca, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine "seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak" yanıtını verdi.



Öte yandan muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin de değerlendirileceği öne sürüldü.