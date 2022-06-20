Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce'nin partisinde büyük deprem /20 Haziran 2022 14:56

Muharrem İnce'nin partisinde büyük deprem

Memleket Partisi yönetiminde Parti Sözcüsü Gaye Usluer ve Genel Sekreter Hakkı Akalın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim ayrılık kararı aldı.

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Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nin yönetiminde istifa depremi yaşandı. Parti yönetiminde aralarında Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer'in de bulunduğu 6 isim partilerinden istifa etti.

Partiden istifa edenler şöyle:

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Memleket Partisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakkı Akalın, Memleket Partisi Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üye ve Memleket Partisi Kurucu Üyesi Meryem Şengül Kala, Memleket Partisi MYK Üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, Memleket Partisi MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Memleket Partisi Parti Meclisi Üyesi-Memleket Partisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

Parti yönetiminden istifalara ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, görevinden ve üyelikten ayrılan isimler arasında bulunan Hakkı Akalın'ın istifa açıklamasında, partisinin kuruluşunda duyduğu heyecan ve inancını yitirerek bir yol ayrımına geldiğini ifade edip "13 aydan beri sürdürdüğüm Genel Sekreterlik görevinden, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeliğinden ve kurucusu olduğum Memleket Partisi’nden ayrılıyorum" açıklaması yaptığı belirtildi.

Gazeteci Gürkan Hacır'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Parti Sözcüsü Gaye Usluer de partisinden istifa ettiğini doğrularken kararının gerekçelerini sosyal medya hesabından duyuracağını söyledi.

 
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