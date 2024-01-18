Samanyolu Haber /Gündem / Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş çıkışı: "Katillerini yakalayacağız" /18 Ocak 2024 16:47

Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş çıkışı: "Katillerini yakalayacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sivas'ta konuştu. Akşener, "Hem Muhsin başkanın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp, hukuka teslim edip gereğinin yapılmasını sağlamak bizim için bir namus sözüdür" dedi.

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Partisinin belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını ilan etmek üzere Sivas'a gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, havaalanında partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra partisinin il başkanlığı binasına geçen Akşener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Sivas Kongresi'nin yapıldığı, milli mücadelenin başlatıldığı Sivas'ta olduklarını söyledi.

"RAHMETLİ MUHSİN YAZICIOĞLU DA BU ŞEHRİN EVLADIDIR"
Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile kardeş gibi olduklarını anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da bu şehrin evladıdır. Nedense Sivas'tan yetişip büyük Türkiye sevgisiyle, millet sevgisiyle, vatan sevgisiyle dolu olanlar çok ağır eziyetler gördüler, çok acılar çektiler. Rahmetli Muhsin başkan da onlardan birisi. Dolayısıyla onun da burada bir emaneti var. Onun da burada Mehmet Ceylan'a ve bizlere yüklediği bir görev var. Rahmetlinin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailesi de biliyor ki ben elimden ne geliyorsa imkanlarım neyse onları sonuna kadar kullanmış bir şahsım. Çünkü rahmetliyle biz abi kardeştik. O nedenle inşallah burası kazanıldıktan sonra elbette İYİ Parti de iktidara doğru yürüyecek."

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili de konuşan Akşener, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak şu sözü verebilirim, hem Muhsin başkanın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp, hukuka teslim edip gereğinin yapılmasını sağlamak bizim için bir namus sözüdür. Onun için inşallah bunları başaracağız" dedi.


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