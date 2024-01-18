SBK davasında sıcak gelişme: ABD'den beklenen cevap geldi

ABD'de 'kara para aklamak ve yargıyı engellemek' suçundan yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın, İstanbul 10 Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi.







8'inci celseye malen sorumlu şirketlerin akukatları ile sanıkların avukatları katıldı.





ABD’DEN CEVAP GELDİ

Mahkeme, önceki duruşmalarda uluslararası yardımlaşma çerçevesinde sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Ortell Kingston ve Leon Termendzhyan'ın ifadelerinin uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınması ve yargılamaya konu bazı belgelerin gönderilmesi için ABD'ye yazılan yazıya cevap verildiğini belirtti.





“AFFINIZA SIĞINARAK”



ABD'nin cevap yazısında, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin taleplerinin, ülkelerinde devam eden yargılamayla ilgili olduğu hususunun dikkate alınması rica edildi. Cevap yazısında, "Anlaşmanın 26(b) ve 39 no'lu maddelerine dayanarak, affınıza sığınarak bu taleplerin yerine getirilmesi durumu, halihazırda devam eden yargılama üzerinde olumsuz etkiye neden olacaktır" denildi.





“EN KISA ZAMANDA”

Cevap yazısında, Türk makamlarınca talep edilen yardımla ilgili ihtiyaçlar hususunda duyarlı olunduğu belirtilerek, ABD Adalet Bakanlığı'nın, en kısa zamanda yerine getirilmesi mümkün olan taleplerin icra edilmesi için ellerinden gelen her türden çabayı harcamaya hazır oldukları ifade edildi. Yazıda ayrıca Türkiye'nin, ceza yargılamaları hususunda ABD'ye yıllarca sağladığı yardımdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ve her zaman işbirliği ilişkisinin devam etmesini bekledikleri vurgulandı.





“YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI OLMASAYDI…”

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Ahmet Susyo, duruşmadaki beyanında müvekkilinin tahliye edildiğini belirterek, "Müvekkilimin ABD'de yurt dışına çıkış yasağı olmasaydı mahkemenize gelerek ifade verecekti. Bu yüzden hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını talep ederiz" dedi. Avukat Susyo, şirket hisselerinde tedbir olduğunu belirterek, bu tedbirlerin de kaldırılmasını talep etti. Malen sorumlu tutulan diğer şirketlerin avukatları da, müvekkilleri olan şirketler hakkındaki tüm tedbir kararlarının kaldırılmasını talep etti. Tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkilleri hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.





YAKALAMA KARARININ DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Şirketler hakkındaki tedbir ve el konulması kararlarının kaldırılması taleplerinin tamamını reddeden mahkeme, sanıklar Jacop Ortell Kıngston ile Leon Termendzhyan hakkındaki yakalama emirlerinin beklenilmesi ile Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi.





Mahkeme, ABD'deki yargılamanın sonuçlanıp sonuçlanmadığı hakkında bilgi verilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.





İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova ile tutuksuz sanıklar Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'in "suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.





ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jacop Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisleri isteniyor. Tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme"den 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.





Bu sanıkların süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, "malen sorumlu olarak" belirtilen SBK Holding'in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması isteniyor.







İddianamede ayrıca MASAK tarafından hazırlanan "aklama incelemesi" raporuna göre, suça özgülenen şirketlerden olan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ'nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına, yine Mega Varlık Yönetim AŞ'de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi talep ediliyor.