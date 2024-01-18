Samanyolu Haber /Dünya / Bölgede gerilim tırmanıyor: Ürdün, Suriye'yi vurdu ölü ve yaralılar var! /18 Ocak 2024 16:35

Bölgede gerilim tırmanıyor: Ürdün, Suriye'yi vurdu ölü ve yaralılar var!

Yerel medya ve gözlemcilerden edinilen bilgilere göre, Ürdün'ün, Suriye'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 10 kişi öldü.

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Suriye yerel medyası, Ürdün'ün Suriye'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi öldüğünü bildirdi. Ürdünlü yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Ürdün ordusu, geçtiğimiz ay İran yanlısı milislerle bağlantılı olduklarından şüphelenilen düzinelerce kişinin Suriye sınırından silah ve patlayıcılarla birlikte büyük miktarda uyuşturucu taşırken yaşanan çatışmaların ardından son haftalarda uyuşturucu satıcılarına karşı yürüttüğü saldırıları hızlandırdı.

Yerel yayın organı Sham F.M. Ürdün hava saldırılarının güneydeki Süveyda vilayetinin Arman kasabasında iki evi vurduğunu ve ölümlere yol açtığını bildirdi.

Eyaletteki gelişmeleri takip eden Suriye haber portalı Suwayda24, Ürdün sınırına yakın, Arman yerleşim bölgesine gece boyunca eş zamanlı hava saldırıları düzenlendiğini belirtti.

Saldırılarda ikisi çocuk, beşi kadın ve üçü erkek olmak üzere 10 sivilin öldüğünü belirten yayın organı, saldırıların Ürdün tarafından yapıldığını belirtmedi.

Suriye'deki savaşı izleyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ürdün'ün Süveyda'ya düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk olmak üzere en az dokuz kişinin öldüğünü açıkladı.

Ürdün ve Batılı müttefikleri, kaçakçılıktaki artıştan Lübnan merkezli, İran destekli Hizbullah'ı ve Suriye'nin güneyinin büyük bölümünü kontrol eden İran yanlısı diğer grupları sorumlu tutuyor.

İran ve Hizbullah ise bu iddiaları, uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığına karıştığını reddeden müttefikleri Suriye'ye karşı bir Batı komplosu olarak nitelendirerek reddediyor.

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