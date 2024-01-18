Yeni deliller ortaya çıktı: MİT Bylock raporunda tahrifat yapmış

Türkiye’de 2016 yılından bu yana 90 binden fazla kişi Signal ve Telegram benzeri şifreli bir mesajlaşma uygulaması olan ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklandı.





Mahkemeler, sadece ByLock kullanmanın silahlı terör örgütü üyeliğinden mahkumiyet için yeterli bir gerekçe olduğunu savundu ve bu yönde kararlar verdi. Bu kovuşturmalarda büyük ölçüde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından elde edilen ve yargı denetimi olmaksızın istihbarat yöntemleriyle toplanan dijital delillere dayandırıldı. Bu deliller, MİT tarafından hazırlanan ve ByLock ile ilgili dijital materyaller etrafında şekillenen ‘ByLock Teknik Raporu’nun temelini oluşturuyor.









Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin yakın zamanda verdiği dönüm noktası niteliğindeki Yüksel Yalçınkaya kararı ise, ByLock delilinin tek başına, terör üyeliğini kanıtlamak bir yana, herhangi bir hukuka aykırılığı tespit etmekte bile yetersiz kaldığını açıkça ortaya koydu. AİHM ayrıca, başvuranın elektronik ByLock delilinin kalitesi ve güvenilirliğine ilişkin şikâyet ve sorularının ne soyut ne de temelsiz olduğuna ve bu nedenle Türk mahkemeleri tarafından ele alınması gerektiğine karar verdi.













Hürriyet Gazetesi’nden Murat YETKİN’in 13/09/2016 tarihli “Darbe Yolunda Gizli Yazışmalar” başlıklı haberinde, “İşte MİT’in siber ajanlarının ‘crack’leyerek ele geçirdiği ByLock yazılımını kullanan ilk 25 isim…” ifadesinin altında bir veri tabanı görseli paylaşıldı. Görselde ByLock veri tabanına kaydı başlatan kullanıcının “id “sinin “1” olarak belirlendiği, sonraki her üyeye “1” artarak (AutoIncrement) bir sonraki tam sayının “id” olarak atandığı görülüyor. Örneğin, son kaydedilen kullanıcının ByLock ID’si “215092” ise, sonraki kayıt yaptıran kişiye “215093” ID’si tahsis edileceği anlamına geliyor.





MİT’İN RAPORUNDA MÜDAHALELER AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR





Arrested Lawyer derneğinin hazırladığı rapora göre Türk hükümetinin kitlesel tutuklamaları için hayati önem taşıyan temel ByLock bulgularının bulunduğu MİT’e ait “Bylock Teknik Raporunun”, önemli veri manipülasyonları ve yolsuzluklarla dolu olduğu ortaya çıktı.





Rapora göre ByLock verilerinin toplanması, analizi ve kullanımı sırasında yaşanan çok sayıda yasa dışılık, usulsüzlük ve müdahale, bu bulguların güvenilirliğini, doğruluğunu ve meşruiyetini ciddi şekilde etkiliyor. ByLock veri tabanında yeni ortaya çıkarılan bir manipülasyon, soruşturmalar sırasında Türk makamlarının cüretkârlığını ve keyfiliğini gösteriyor. Bu durum özellikle rapor edilen kullanıcı sayısına ilişkin şüpheleri de beraberinde getiriyor.







