Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, 48 ilin adayını açıkladı /18 Ocak 2024 15:07

Erdoğan, 48 ilin adayını açıkladı

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı başladı. ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ilde MHP'yi destekleyeceklerini açıkladı. Erdoğan, 7 il dışındaki tüm büyükşehir ve il belediyelerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenecek AKP Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 

MHP adaylarını destekleyecekleri 7 kentin ( Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye) dışında tüm şehirlerde kendi adayları ile seçime gireceklerini kaydeden Erdoğan, "Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak" iddiasında bulundu.

Devamla CHP ve DEM Parti'yi hedef alan Erdoğan, CHP'nin DEM Parti tarafından 'esir alındığını' söyledi. Erdoğan, "CHP mevcut yönettim altında maalesef emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumundadır. Meşruiyet krizi yaşayan DEM’lilerle yaptığı iş birliği bu kirli oyunun en son sahnesi" diye konuştu.


BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI

Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya'da Hakan Tütüncü, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay'da Mehmet Öntürk, İzmir'de Hamza Dağ, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Malatya'da Sami Er, Mardin'de Abdullah Erin, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ahmet Metin Genç, Van'da Abdulahat Arvas aday gösterildi. 

Diğer illerin başkan adayları şunlar: 

Adıyaman: Ziya Polat,
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay,
Ağrı: Mehmet Salih Aydın,
Aksaray: Evren Dinçer,
Amasya: Mehmet Uyanık,
Ardahan: Yunus Baydar,
Batman: Adil Sebati Ceylan, 
Bayburt: Mete Memiş, 
Bilecik: Mustafa Yaman,
Bolu: Muhammed Emin Demirkol,
Burdur: Mehmet Şimşek,
Çorum: Halil İbrahim Aşgın,
Gümüşhane: Ercan Çimen, 
Hakkari: İsmet Ölmez, 
Iğdır: Ülkü Öcal, 
Karabük: Özkan Çetinkaya,
Karaman: Mevlüt Akgün,
Kırıkkale: Mehmet Saygılı,
Kırşehir: Osman Arslan,
Kilis: Reşit Polat,
Kütahya: Kamil Saraçoğlu,
Muş: Feyat Asya,
Nevşehir: Mehmet Savran,
Niğde: Emrah Özdemir,
Siirt: Ekrem Olğaç,
Sivas: Hilmi Bilgin, 
Şırnak: Mehmet Yarka,
Tunceli: Erkan Eroğlu,
Uşak: Mehmet Çakın,
Yozgat: Celal Köse ve
Zonguldak: Ömer Salim Alan.
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