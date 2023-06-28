Samanyolu Haber /Gündem / Muhtar, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu /28 Haziran 2023 09:13

Muhtar, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Alanya'nın Akdam Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan, ormanlık alanda aracında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, mahalle muhtarı ormanlık alanda aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Akdam Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan'ı (59) Avsallar Mahallesi Çoban Çeşmesi mevkisindeki ormanlık alanda araç içerinde silahla vurulmuş halde görenler, 112 Acil Servise bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kafasında mermi izleri bulunan Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Doğan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhtar Doğan'ın 49 yaşında başladığı vücut geliştirme sporunda uluslararası yarışmalarda dünya beşinciliği ve Avrupa ikinciliği elde ettiği öğrenildi.
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