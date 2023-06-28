Samanyolu Haber /Gündem / 'TÜGVA Berat Albayrak’ın gençlik kollarına dönüştü' /28 Haziran 2023 09:17

'TÜGVA Berat Albayrak’ın gençlik kollarına dönüştü'

Halk TV ekranlarında yayınlanan Kayda Geçsin programına konuk olan Eski TÜGVA Yöneticisi Ramazan Aydoğdu, TÜGVA'nın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vakfın arkasındaki güç olduğunu söyledi.

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Halk TV ekranlarında yayınlanan Kayda Geçsin programına konuk olan Eski TÜGVA Yöneticisi Ramazan Aydoğdu, vakfın işleyişine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'TÜGVA'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak’ın gençlik kollarına dönüştüğünü söyleyen Aydoğdu,  “Aslında süreç şöyle oldu, TÜGVA herkesi kucaklayan bir yapı olarak adlandırıldı. Ama işin içine siyaset girince TÜGVA başka bir yere gitti. Sonra TÜGVA Berat Albayrak grubuna kanalize olmaya başladı. TÜGVA’nın arkasındaki güç Berat Albayrak’tır. Albayrak’ın bakanlık yaptığı dönemde onu karşılayanların TÜGVA mensupları olduğunu; “Beni 200 kişi karşılasın” talimatlarının teşkilatlara gittiğini gördük biz o dönemde. Bir dönemden sonra TÜGVA Berat Albayrak’ın gençlik kollarına dönüştü" dedi.

Eski TÜGVA Yöneticisi Ramazan Aydoğdu şu ifadeleri kullandı;

Muhtemelen burada amaçlanan şey siyasi gelecek kaygısıydı. TÜGVA buna alt yapı sağlıyordu, gençlik kolları ile okullarda ilçelerde teşkilatlanıyorsunuz. Dolayısıyla bir kitle ortaya çıkıyor. Ben TÜGVA’nın siyasi bir yapıya oturmasını hiç istemedim.

TÜGVA’NIN ÇALIŞANLARINI KIRMIZI HALIYLA KARŞILAMIŞLAR

“İki örnek vereceğim; Birincisi; TÜGVA’nın teşkilat koordinatör yardımcısıylen, Yüksekova’ya uçakla indiğimizde kırmızı halı sermişlerdi. Yüksekova’nın idari birimleri kaymakamı emniyeti bizi karşılamaya gelmişti. O sırada ben böyle bir şey olabilir mi biz kimiz? Demiştim.

"VALİ BİZİ ARAMIŞTI"

İkinci örneğim; Şehir belirtmeyeceğim, TÜGVA il temsilcisinin Vali hakkında dosya tuttuğunu ve valiyi senin hakkında dosya tutuyorum diye tehdit etmiş. Vali bile o dönem bu konuyla alakalı beni aramıştı. Bizim durumdan haberimiz yoktu. Ama bunlar oluyordu. Bu şundan kaynaklanıyor; Saydığımız isimler bu konuya ne kadar hakim bilmiyorum. Bütün bunlar TÜGVA’nın kirlenmesine yol açtı."
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