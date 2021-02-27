Samanyolu Haber /Dünya / Muhtıracı Genelkurmay Başkanına, Cumhurbaşkanı zırhı /27 Şubat 2021 19:53

Muhtıracı Genelkurmay Başkanına, Cumhurbaşkanı zırhı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'a muhtıra veren Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almayı reddetti.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalamadığı belirtildi.

'Gasparyan'ın görevden alınması anayasaya aykırı'
Başkanlık Ofisi'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Gasparyan'ın görevden alınması anayasaya aykırıdır" denildi.

Başbakan Nikol Paşinyan,ordunun bildirisini "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak kararın Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanması gerekiyordu.

Paşinyan ayrıca geçtiğimiz günlerdeki konuşmasında, "Cumhurbaşkanı bunu imzalamazsa, darbeyi destekliyor demek. Bu çok basit bir seçenektir" demişti.

Öte yandan daha önce basına yansıyan haberlerde Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan ve bazı muhalif liderlerle bir araya geldiği ve 'orta yol bulmak' adına Gasparyan ile de istişarelere devam edeceği duyurulmuştu.

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında yenilmesinin ve ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kalmasının ardından Paşinyan’a karşı ülkede protestolar başlamıştı.

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