Aşı yolsuzluğuna 'Reza Zarrap' göndermesi













KILIÇDAROĞLU: 1 MİLYON DOZ ÜCRETSİZ AÇI FATURA EDİLDİ Mİ EDİLMEDİ Mİ?





Videoda, Sağlık Bakanlığı’nın aracı firma olmadığına ilişkin yazılı açıklamasının görseli ve Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği beyanname görseli yer aldı.













17 - 25 ARALIK BÜYÜK YOLSUZLUK DOSYASINA VE REZA ZARRAP'A GÖNDERME



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından koronavirüs aşılarında aracı firma tartışmalarıyla ilgili bir video yayınladı. Videoda Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık operasyonlarını hatırlattı. Mesajda, “Önce ‘aracı firma yok’ dediler, şimdi ‘var’ diyorlar. Bedelsiz gönderilen 1 milyon aşıya, ’12 milyon dolar ödedik ama bir sorun neden ödedik’ diyorlar. Haklarını yemeyelim, bu sefer akıllanmışlar. Peçeteye yazıp imzalatmak yerine bilgisayar çıktısı almışlar.” ifadesi yer aldı.Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden paylaştığı video mesajda CHP grup toplantısında 1 milyon ücretsiz aşıyla ilgili sözleri yer aldı. Kılıçdaroğlu, “31.12.2020 tarihinde, 1 milyon 342 bin 298 doz aşı gümrükten Keymen tarafından çekiliyor ve Devlet Malzeme Ofisi’ne faturalanıyor. Buradaki önemli nokta şu, gümrükteki beyana göre; 1 milyon doz aşı, ücretsiz. 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Sayın Bakan’a ve Erdoğan’a soruyorum, ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi’ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? Bu sorunun cevabını bekliyorum” sözleri yer aldı.“Haklarını yemeyelim, bu sefer akıllanmışlar. Peçeteye yazıp imzalatmak yerine bilgisayar çıktısı almışlar” diyen Kılıçdaroğlu, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında İranlı Reza Zarap’dan dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 700 bin liralık hediye saat aldığı iddiası yer almıştı. Çağlayan saatin parasını ödediğini söylemiş ve saati satın aldığına ilişkin fatura göstermişti. Daha sonra Çağlayan, Conrad Oteli’nin antetli kağıdına, “Saat bedeli olan 240 bin Euro’yu M.Zafer Çağlayan’dan teslim aldım” yazan Rıza Sarraf imzalı “belgeyi” TBMM 17 Aralık Araştırma Komisyonu’na sunmuştu. Kamuoyunda “700 bin liralık saat peçeteyle aklandı” eleştirisi yöneltilmişti.