Samanyolu Haber /Gündem / ‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu /28 Nisan 2022 02:39

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İSO'daki toplantıda 'müjde' diye nitelendirdiği açıklamasına alkış gelmeyince, “Akşam uyuşukluğu... Daha ne istiyorsunuz.” dedi.

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası (İSO) toplantısında ilginç anlar yaşandı. İSO Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Bakan Nebati, “KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar içinse 1 buçuk milyar lira kredi limiti öngörülmüş durumda” dedi.

Bakan Nureddin Nebati bu sözlerinin ardından bir kaç saniye duraksadı. Alkış bekleyen ve alkışın gelmediğini gören Bakan Nebati bir anda rengi değişti. İş adamlarına hafif gülümsemeyle tepki gösteren Nebati, “Daha ne istiyorsunuz?” dedi.

AKŞAM UYUŞUKLUĞU… DAHA NE İSTİYORSUNUZ?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Sayın sanayi odası üyelerimiz 150 milyar lira… 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası imalat. Size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyuşukluğu… Yüzde 9’a kadar, daha ne istiyorsunuz. Siz istiyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz” diye konuştu. 


Bu sözleri üzerine iş adamları gülümseyerek, Bakan Nureddin Nebati’yi alkışladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu Sonraki Haber >>

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:41:00