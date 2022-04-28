‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası (İSO) toplantısında ilginç anlar yaşandı. İSO Nisan ayı olağan meclis toplantısında konuşan Bakan Nebati, “KOBİ’ler için 250 milyon lira, KOBİ dışı firmalar içinse 1 buçuk milyar lira kredi limiti öngörülmüş durumda” dedi.





Bakan Nureddin Nebati bu sözlerinin ardından bir kaç saniye duraksadı. Alkış bekleyen ve alkışın gelmediğini gören Bakan Nebati bir anda rengi değişti. İş adamlarına hafif gülümsemeyle tepki gösteren Nebati, “Daha ne istiyorsunuz?” dedi.





AKŞAM UYUŞUKLUĞU… DAHA NE İSTİYORSUNUZ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Sayın sanayi odası üyelerimiz 150 milyar lira… 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası imalat. Size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyuşukluğu… Yüzde 9’a kadar, daha ne istiyorsunuz. Siz istiyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere arz ediyoruz” diye konuştu.









Bu sözleri üzerine iş adamları gülümseyerek, Bakan Nureddin Nebati’yi alkışladı.