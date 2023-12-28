Murat Ülker'den 'Fatih Terim Fonu' tepkisi

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu ünlüleri dolandırmasını konu edinen dava, Türkiye gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.



Erzan'ın 'özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.



Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bu olayda para kaptıran ünlülere tepki gösterdi.



Patronlar Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla'ya konuşan Ülker, "Ben olsam, bu paralarını kaptıran insanların iradesine haciz koyar, vasi tayin ederim. Herkes aptal siz akıllısınız öyle mi? Böyle bir para kazanmak mı var?" diye çıkıştı.