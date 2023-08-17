Samanyolu Haber /Gündem / Muş-Bingöl karayolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 8 yaralı /17 Ağustos 2023 22:18

Muş-Bingöl karayolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Muş-Bingöl karayolunda, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Muş-Bingöl karayolunun 8’inci kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Sürücülerin isimlerinin henüz belirlenemediği 44 ADC 697, 49 T 0101, 33 B 1843, 46 VG 570, 06 BDD 685 ve 46 BG 570 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlarda bulunan Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti.

8 kişinin yaralandığı kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazaya tanık olan sürücülerden Hakan Ataklı, “Murat Köprüsü’ne gidiyorduk. Kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü. Araçta ailem ve kız kardeşim vardı. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. 6 araç birbirine girdi” dedi.


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