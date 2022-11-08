Musk, Cumhuriyetçilere oy istedi

Twitter’ın yeni sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, ABD’de bugün Temsilciler Meclisi ve Senato içn yapılan ara seçimlerde Demokrat Başkan Joe Biden’a karşı denge oluşturabilecekleri gerekçesiyle kararsızlara Cumhuriyetçiler’e oy verme çağrısı yaptı.







Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararsız seçmenlere “Paylaşılan güç, her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy kullanmayı öneriyorum” diye seslendi.





Musk, ABD’deki başkanlık seçimlerinde 2004’te George W. Bush’u, 2012’de Barack Obama’yı, 2020’de Joe Biden’ı desteklemişti. Ama bu yıl Cumhuriyetçileri desteklemeye başladığını açıklıyordu. Ancak Musk’ın bu çağrısı ile ilk kez büyük bir sosyal medya platformunun yöneticisi bir siyasi partiye açıkça oy verme çağrısı yapmış oldu.





Twitter uzun zamandır sol ya da liberal eğilimli mesajlardan yana taraf olmakla eleştiriliyor ama bu suçlamaları hep reddediyordu. Elon Musk da daha önce, Twitter’da daha çok sesin daha özgürce duyulması için denetimi hafifletme hedefinden bahsetmişti. Fakat Musk bunun Twitter’da dezenformasyonun yayılmasına göz yumulması anlamına geleceğini söyleyenlerce eleştiriliyordu. Bazı şirketler, Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından platformun gidişatı konusundaki endişeleri nedeniyle reklam vermekten vazgeçmişti.





BBC’nin haberine göre Musk’ın 110 milyon takipçisiyle paylaştığı tweet’i ile ilk kez büyük bir sosyal medya platformunun yöneticisi bir siyasi partiye açıkça oy verme çağrısı yapmış oldu. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın da CEO’su olan Musk, milyarderlerden daha fazla vergi alınması ve şirket çalışanları arasında sendikalaşma oranın yüksek olduğu elektrikli araç üreticilerine vergi teşviki verilmesine yönelik önerileri nedeniyle Biden yönetimini ve Demokratları eleştirmişti.





ABD’de yarın yapılacak ara seçimler, Kongre’deki dağılımı belirleyecek. 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve 100 üyeli Senato’nun da 35 üyesi için seçim yapılacak. Seçimler Başkan Joe Biden’ın başkanlığının kalan dönemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.





Ekonominin zorlandığı ve seçmenin suç ile düzensiz göçten ötürü endişe duyduğu bu dönemde ara seçim sonuçları eski Başkan Donald Trump’ın tekrar başkanlık yarışına girip girmemesinde de belirleyici olacak. Reuters, Beyaz Saray’ın Musk’ın tweet’i hakkında açıklama yapmayı reddettiğini bildirdi.