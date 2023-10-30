Musk'tan X’te yanlış bilgi paylaşanlara yaptırım

Musk, X’teki açıklamasında, platformun yanlış bilgileri düzeltmek ya da paylaşımın bağlamını açıklamak için kullanılan ‘topluluk notları’ özelliğine gelen bir yeniliği vurguladı.





Musk, paylaşımında “Topluluk notları tarafından düzeltilen bir paylaşım, gelir elde edemeyecek” dedi.





Bu uygulamanın, sansasyonelliğe karşı insanları doğru bilgiye teşvik etme amacı taşıdığını kaydeden Musk, şunları yazdı: “İnsanların gelirlerini engellemek için topluluk notlarının bir araç olarak kullanma girişimlerinin hemen anlaşılacağını belirtmek gerekiyor, çünkü tüm kod ve veriler açık kaynaklıdır.”