Samanyolu Haber /Gündem / İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyinde ilerliyor /30 Ekim 2023 12:23

İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyinde ilerliyor

İsrailli askerlerin tanklarla beraber Gazze'nin kuzeyinde ilerlemeye başladığı bildirildi. İsrail'in hava ve topçu saldırıları da bölgenin kuzeyinde artış gösterdi.

SHABER3.COM

İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü operasyonu genişletmeye başladığı kaydedildi.

İsrailli askerlerin tanklarla beraber Gazze'nin kuzeyinde ilerlediği bildirilirken, hava ve topçu saldırılarının da bölgenin kuzeyinde artış gösterdiği aktarıldı. Bununla birlikte, İsrail'in güney sınırında 30'a yakın askeri aracın konuşlandırıldığı bildirildi.

Hamas, Gazze'nin kuzeyinde İsrailli askerlerle yoğun çatışmaya girildiğini doğrularken, Filistin medyası, İsrail'in hava saldırılarının Gazze'deki Şifa ve Kudüs hastaneleri yakınlarındaki bölgeleri vurduğunu bildirdi. Ayrıca Filistinli milislerin Han Yunus kentinin doğu sınırında İsrailli güçlerle çatıştığı belirtildi.

İsrail, dün tankların Gazze'nin batı kıyısında bulunduğuna dair görüntüler yayınlamıştı. İsrail hükümeti, önceki gün Gazze'ye dönük genişletilmiş operasyon başlatma talimatı vermişti.

Hamas, El Kassam Tugaylarının halihazırda "işgal güçleriyle yoğun çatışmalara girildiğini" açıkladı.

Gazze'de İsrail tarafından kesilen telefon ve internet hatlarının pazar günü düzeldiği belirtilse de, telekom şirketi Paltel, İsrail hava saldırılarının bölgenin kuzeyindeki internet ve telefon hizmetlerini yeniden hasra uğrattığını bildirdi

Filistin Kızılayı, dün öğle saatlerinde İsrail güçlerinin, Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan itibaren hastane çevresinin vurulduğunu duyurmuştu.
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