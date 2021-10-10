Samanyolu Haber /Politika / Mustafa Sarıgül'den 'muhtar' çıkışı /10 Ekim 2021 20:06

Mustafa Sarıgül'den 'muhtar' çıkışı

Belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediyeyi muhtarlarla birlikte yönettiğini belirten Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi iktidarında; muhtarlık bir kamu kurumu olacak ve her muhtarın bir binası olacak. YMuhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Balıkesir'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Sarıgül, muhtarların önemine vurgu yaptı.

“Demokrasinin ilk ve en önemli basamağı muhtardır” diyen Sarıgül, belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediyeyi muhtarlarla birlikte yönettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şimdi ülkeyi yönetmeye adayım. Türkiye Değişim Partisi iktidarında; muhtarlık bir kamu kurumu olacak ve her muhtarın bir binası olacak. Yardımcı büro personeli olacak. Muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. Sosyal yardımlar muhtar eliyle yapılacak. Muhtarlar belediye meclisi üyesi olacak. Ödenek değil, belediye başkanları gibi maaş alacak."
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