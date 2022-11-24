Samanyolu Haber /Ekonomi / Mutfak folyosuna bir gecede %290 zam /24 Kasım 2022 15:27

Mutfak folyosuna bir gecede %290 zam

Yükselen enflasyonla birlikte maaşlar erimeye devam ederken zam furyası sürüyor. Alüminyum folyonun 15 metrelik paketi, 27,90 TL'den 79,90 TL'ye çıkarıldı.

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enflasyondaki artışın yanı sıra marketlerde son dönemde art arda yapılan fahiş zamlar, vatandaşları zorlamaya devam ediyor.

Özellikle gıda ürünlerine art arda ciddi zamlar gelirken, son zam gelen ürünü gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

FİYATI 3 KATINA ÇIKTI

Günlük hayatın birçok noktasında kullanılan alüminyum folyonun 15 metrelik paketi, 27,90 TL'den 79,90 TL'ye çıkarıldı. Ürünün fiyatı neredeyse 3 kat zamlanmış oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen ve aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9,4 milyon lira idari para cezası kesmişti.
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