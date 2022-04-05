Samanyolu Haber /Gündem / Mutfak tüpü 316 lira oldu /05 Nisan 2022 17:17

Mutfak tüpü 316 lira oldu

Mutfaktaki zam yangınına bir yenisi daha eklendi. Mutfak tüpü son gelen zamlarla birlikte 316 lira oldu.

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Et, süt, yağ, un derken bir zam da mutfak tüpüne geldi. Mutfak tüpü 15 lira zamlandı. Son zamla birlikte bir yılda 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı yüzde 149 artmış oldu. Son 10 yıldaki artı oranı ise yüzde 400’e dayandı.

LPG’de bugün uygulanmaya başlanan 63 kuruşluk zammın ardından evde kullanılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı da arttı. 2 Mart’ta 281 lira olan büyük tüpe 11 Mart’ta yeniden zam gelmiş ve fiyat 301 lira olmuştu. Bugün gelen 15 liralık zamla fiyat 316 liraya çıktı. 4 Nisan 2021’de 127 lira olan büyük tüpe bir yılda gelen zam yüzde 149’u aştı.

2021’DE 20 DEFA ZAM YAPILDI

Ev tipi büyük tüp 10 yıl önce 65 liraya satılıyordu. 2012’nin en yüksek fiyatı ise aralık ayında gelen 2 TL’lik zam ile 67 lira olmuştu. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2021’de 11 ayda 12 kilogramlık mutfak tüpüne 20 defa zam yapıldı. Artış yüzde 80’nin üzerinde gerçekleşmişti. 10 yılda tüpe gelen zam yüzde 386’yı aştı.

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