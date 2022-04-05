Online oyun turnuvası ile insan hakları mücadelesine bağış toplayacaklar

İngiltere’de bir grup aktivist, online oyun turnuvası ile insan hakları mücadelesine bağış toplamak için harekete geçti. Para ödüllü turnuvada yarışmacılar ‘Play2Fund’ kampanyası çerçevesinde bağış yapmaya teşvik edilecek.







İlk turnuvada hedef 20 bin sterlin bağış toplamak ve turnuvada elde edilen bağış ‘PakTürk Okulları’nın hukuk mücadelesi için bağışlanacak. Organizatör İsmail Sezgin, “Dünyanın yarısı zaten oyun oynuyor, onları hayra sevk edeceğiz” ifadelerini kullandı.





Dünyada hızla yayılan oyun oynayarak bağış toplama kampanyalarına bir yenisi ekleniyor. İngiltere’de ‘Play2Fund’ adında bir platform kuran bir grup aktivist, online oyun turnuvaları düzenleyerek mağduriyet yaşayan her kesimden insan veya topluluk için bağış toplamayı hedefliyor.





Gazeteci Kerim Balcı ve akademisyen Dr. İsmail Mesut Sezgin’in öncülük ettiği aktivist grup ilk turnuvayı çeyrek asır Pakistan halkına hizmet veren ancak 2018’de Türk hükümetince gasp edilen PakTürk Okulları’nın hukuk mücadelesine destek amacıyla organize edecek.





HER ÜLKEDEN TURNUVAYA KATILIM MÜMKÜN



Ramazan ayında, iki hafta boyunca (8-24 Nisan arası) yapılacak turnuvaya yaklaşık 5 bin oyuncunun katılması ve 20 bin sterlin bağış toplanması bekleniyor. Bağışlar, yarışmacıların teşvik edilmesi suretiyle gönüllülük esasına dayalı toplanacak.





Oyun platformu faceit.com sitesindeki ‘Counter Strike GO’ üzerinden gerçekleştirilecek turnuvada dereceye giren ilk 5 takıma 1.000 $ ila 100 $ arasında değişen ödüller verilecek.





Dünyanın her yerinden yarışmaya katılmak mümkün. Oyunu bilen 16 yaş ve üzerindeki herkes 5 veya 6 kişilik bir takım kurarak turnuvaya kayıt yaptırabilir. Kayıt ücreti olarak 16-18 yaş arasındeki gençlerden 5 $, 18 yaş üzerindekilerden ise 10 $ istenecek.





“BİREYSEL DENEMEDE BAŞARILI OLDUK, HEDEF BÜYÜTTÜK”

Organizatörlerden Dr. İsmail Sezgin, iyi bir hedef veya dava için oyunla bağış toplamanın Batı ülkelerinde yaygın bir yöntem olduğunu ve güzel sonuçlar alındığını söyledi. Kendisinin bu yılın başında PakTürk Okulları için ‘Age of Empires 2’ adlı oyun üzerinden deneme amaçlı bir turnuva düzenlediğini belirten Sezgin, “Bireysel bir girişim ve küçük çaplı bir yarışma olmasına rağmen yaklaşık 2000 sterlin bağış topladık. Bunun üzerine hedef büyüterek daha kapsamlı, profesyonel yarışmalar düzenlemeyi gündeme aldık.” dedi.





Geçen yılki araştırma sonuçlarına göre (Statista) oyun oynayan insan sayısının 3,24 milyara ulaştığına, bunun kabaca dünya nüfusunun yarısına tekabül ettiğine değinen Dr. Sezgin, “İnsanlar zaten oyun oynuyor. Biz özellikle oyun platformlarındaki gençleri iyiliğe, hayra sevk etmeyi hatta bu konuda alışkanlık kazandırmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Ramazan sonrasında yeni turnuvalarla farklı mağduriyetlere dikkat çekmeyi, yaraların sarılmasında rol almayı düşünüyoruz.” diye konuştu.





“PAKİSTANLI GENÇLERE ULAŞMAYI UMUYORUZ”

PakTürk Okulları’nın hukuk mücadelesini yakından takip eden gazeteci Kerim Balcı da Play2Fund’ın sadece bir maddi destek toplama mekanizması olmadığının, oyunlar sırasında farkındalık artıracak paylaşımların da yapılabildiğinin altını çiziyor.





“Oyun sektörü, konvansiyonel oyunlarda, mesela futbolda olduğu gibi, oyunu oynayanların binlerce katı insanın seyirci olarak yer aldığı bir noktaya ulaşmış durumda. Tıpkı bir futbol maçının tribünlerinde kültürel hatta ilmi temaslar yaşandığı, alışverişler yapıldığı, bağlantılar kurulduğu gibi video oyunlarının izleyicileri arasında da yoğun fikri etkileşimler oluyor. Özetle biz tribünlere oynuyoruz,” diyen Balcı Play2Fund sayesinde Pakistanlı gençlere ulaşmayı umduklarını vurguluyor.





Turnuvaya katılım şartları, oyun kuralları ve yarışma süreci ile ilgili her türlü bilgiye aşağıdaki sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.





Twitter: play2fund





Instagram: play2fund2022



