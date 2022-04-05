CHP, elektrik faturasını ancak bir poşet dolusu para ile ödeyebildi

Ocak ayından itibaren elektrik faturalarına gelen fahiş zamlara karşı CHP Bursa İl Başkanlığı, binalarına gelen faturayı ödemeyeceklerini açıklamıştı. Gaz lambaları eşliğinde dün basın toplantısı düzenleyen CHP’liler, bugün de Limak Elektrik’in önüne giderek faturalarını 5 TL’lik banknotlarla ödedi. Karaca, açma kapama bedeli ve faturanın ceza kısmını kendisinin bireysel olarak ödeyeceğinin de altını çizdi. Karaca, poşet içindeki 5 TL’lik banknotları göstererek “Bakın bu fotoğraf bu dönemin simgesidir. Türk parasının karşılığı budur” dedi.







Limak Elektrik önünde konuşan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “Bugün ülkemizde 47 milyona yakın elektrik abonesinin büyük bir çoğunluğu faturalarını ödemekte güçlük çekiyor ya da ödeyemiyor. Biz, vatandaşlarımızın yaşadığı bu duyguyu, sıkıntıyı paylaşmak ve onların sıkıntılarını dile getirmek için bir süre önce partimize gelen elektrik faturasını ödemeyeceğimizi söyledik" dedi.





"3 BİN LİRALIK FATURA 11 BİN TL OLDU"

Ocak ayında 3 bin 440 lira gelen faturalarının bir ay sonra zamlı tarifeyle beraber 11 bin 351 liraya yükseldiğini söyleyen Karaca, “Bugün geldiğimiz noktaya bakıyoruz ki AKP iktidarı 20 yıldır ülkemize yaşattığı karanlığı partimize de yaşatıyor. Elektriğimizi kestiler, kessinler sorun değil. Biz orada karanlıkta da kalırız, gaz lambalarıyla da basın açıklamamızı yaparız, yaptık. Ancak şu var ki yaşadığımız döneme emsal teşkil edecek ve en iyi anlatacak bir tablodur CHP’nin elektriklerinin kesilmesi" diye konuştu.





AKP’nin iktidara gelme sürecinde verdiği vaatlerin tersini yaptığını ifade eden Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:





"- Onları iktidara getiren süreçte dediler ki, ‘Ülkede yoksulluk var, her şeye zam yapılıyor, ülkenin ekonomik düzeni bozuldu, gelir dağılımında adaletsizlik var.’ Aradan 20 yıl geçti, geldiğimiz tabloya bakıyoruz. AKP iktidarı bugün zam şampiyonudur. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar bu kadar ağır zam ve zulüm altında vatandaşları ezilmemiştir.





- Hiç kimsenin inanmadığı resmi TÜİK’in rakamlarıyla bile yüzde 60’ın üzerinde ama pazarlarda yüzde 200-300 enflasyon var. Gelir dağılımındaki adaletsizlikten bahsettiler, ülkenin yarısını asgari ücretle geçinmeye mahkûm ettiler. Arkasından adaletsizlik dediler, bugün Allah kimsenin yolunu adliyelere düşürmesin. Ülke tarihi bir dönemden geçiyor. Hani biz doğalgaz bulmuştuk, ne oldu o doğalgaza?





- Cumhurbaşkanımızın doğalgaz bulduk demesinin ardından doğalgaz fiyatlarını takip edebilen oldu mu? Cumhurbaşkanımız, 'Bizden önce elektrik yoktu' dedi değil mi? Bunu dediği andan itibaren elektrik fiyatları yüzde 130 zamlandı. 'Bizden önce araba yoktu' dedi, araba fiyatlarını takip edebiliyor musunuz? Bu sıralar manda yoğurdunun fiyatlarına dikkat edin."





“AKP, TARİHİN KARANLIK SAYFALARINDA YERİNİ ALACAK”

Böylesine bir durumun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde görülmediğini söyleyen Karaca, ‘yolcudur Abbas, bağlasan durmaz’ sözlerini hatırlatarak, bu karanlığı yaşatan AKP’nin de tarihin karanlık sayfalarında yerini alacağını söyledi.





Bugün önünde basın açıklaması yaptıkları elektrik dağıtım şirketinin daha önce yandaş bir firmaya peşkeş çekildiğini, daha sonra bu firmanın şirketi kendilerini hukuki olarak güvence altına almak için İngiliz bir firmaya sattığını hatırlatan Karaca, “Bizim hiçbir zaman intikam alma hırsıyla siyaset yapma anlayışımız yok. Ama adalet tesis edildiğinde, her şey şeffaf olduğunda birçok şey gün yüzüne çıkacaktır" dedi.



