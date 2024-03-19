Mutlaka izleyin: İzlanda Cumhurbaşkanı Hocaefendi ve Hizmet Hareketi için ne dedi?

MC EU TV İftar Zamanı'nın konuları Eğitimci Halid İspahi, Junitiv Gençlik Derneği temsilcileri ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom oldu.





Enes Kanter Freedom canlı olarak bağlandığı programda, İzlanda'ya yaptığı ziyaret ve ziyarette İzlanda Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmesini anlattı.





Freedom'ın aktardığına göre İzlanda Cumhurbaşkanı hem muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'yi hem de Hizmet Hareketi gönüllülerini tanıdığını ve arkalarında olduğunu anlattı.





Enes Kanter Freedom'ın ilginç hatırasının detayları ve çok daha fazlası İftar Zamanı programındaydı.









