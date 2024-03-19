Samanyolu Haber /Gündem / Mutlaka izleyin: İzlanda Cumhurbaşkanı Hocaefendi ve Hizmet Hareketi için ne dedi? /19 Mart 2024 20:11

Mutlaka izleyin: İzlanda Cumhurbaşkanı Hocaefendi ve Hizmet Hareketi için ne dedi?

İnsan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom, MC EU'da yayınlanan İftar Zamanı'na konuk oldu. Freedom'un İzlanda Cumhurbaşkanı ile Hocaefendi ve Hizmet Hareketi hakkında yaşadığı ve programda anlattığı ilginç diyalog dikkatleri çekti.

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MC EU TV İftar Zamanı'nın konuları Eğitimci Halid İspahi, Junitiv Gençlik Derneği temsilcileri ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom oldu. 

Enes Kanter Freedom canlı olarak bağlandığı programda, İzlanda'ya yaptığı ziyaret ve ziyarette İzlanda Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmesini anlattı. 

Freedom'ın aktardığına göre İzlanda Cumhurbaşkanı hem muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'yi hem de Hizmet Hareketi gönüllülerini tanıdığını ve arkalarında olduğunu anlattı. 

Enes Kanter Freedom'ın ilginç hatırasının detayları ve çok daha fazlası İftar Zamanı programındaydı.


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