AİHM, Gazeteci Ayşenur Parıldak’ın tutuklanmasını hukuka aykırı buldu

AİHM Kararını değerlendiren Akademisyen Hukukçu Gökhan Güneş sosyal medya hesabından mahkemenin gerekçelerini sıraladı





AİHM, Parıldak kararında bir kez daha yapılan yargılamaların en başından itibaren nasıl şablon ve basmakalıp olduğunu ve yargının masum insanlara karşı bir silah gibi kullanıldığını ortaya koyduğunu belirten Gökhan Güneş, Parıldak'ın mahkum edilirken sosyal medya mesajlarının da ifade özgürlüğü hakkının da ihlal edildiğine dikkat çekti







