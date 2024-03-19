Samanyolu Haber /Gündem / AİHM, Gazeteci Ayşenur Parıldak’ın tutuklanmasını hukuka aykırı buldu /19 Mart 2024 18:29

AİHM, Gazeteci Ayşenur Parıldak’ın tutuklanmasını hukuka aykırı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, attığı tweetler nedeniyle tutuklanan Gazeteci Ayşenur Parıldak'ın özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verip Türkiye'yi mahkum etti .

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'deki hak ihlalleri ile ilgili verdiği mahkumiyet kararlarına bir yenisini daha ekledi. 15 Temmuz sonrası bazı sosyal medyadaki mesajları gerekçesi ile tutuklanan Gazeteci Ayşenur Parıldak’ın davasını karara bağlayan mahkeme Türkiye'yi mahkum etti. 

Mahkeme mahkumiyet gerekçesinde Parıldak'ın hukuka aykırı bir şekilde yargılandığı, tutuklanma sırasında  yasal hükümlerin hukuki bir şekilde uygulandığı belirtildi . 

AİHM Kararını değerlendiren Akademisyen Hukukçu Gökhan Güneş sosyal medya hesabından  mahkemenin gerekçelerini sıraladı 





AİHM, Parıldak kararında bir kez daha yapılan yargılamaların en başından itibaren nasıl şablon ve basmakalıp olduğunu ve yargının masum insanlara karşı bir silah gibi kullanıldığını ortaya koyduğunu belirten  Gökhan Güneş, Parıldak'ın mahkum edilirken sosyal medya mesajlarının da ifade özgürlüğü hakkının da ihlal edildiğine dikkat çekti 



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