Boydak Holding’in eski yöneticisi Bekir Boydak’a ters kelepçeli gözaltı

Türkiye’nin en güçlü holdinglerinden biriyken 15 Temmuz sonrası malvarlığına el konulan Kayseri merkezli Boydak Holding’in eski yönetim kurulu üyesi Bekir Boydak İstanbul Çekmeköy’de cezaevine götürülmek üzere gözaltına alındı.
TEM polisi Boydak’ın kaldığı evde arama yaptı. Boydak’ın evindeki bir miktar para ve ziynet eşyasına el konuldu.
Polisin, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bekir Boydak’ı ters kelepçe takarak götürmesi dikkat çekti.
Boydak hakkında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirkete ait müsadere kararı vermişti.