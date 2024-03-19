Almanya Fulda’da görkemli iftar: KHK'lı Betül öğretmen unutulmadı

Almanya’nın Fulda şehrinde faaliyet gösteren Toleranz Bildung Kultur e.V’nin düzenlemiş olduğu ‘Geleneksel Ramazan İftar Programına’ çoğunluğu Alman davetlilerden oluşan 250 kişi katıldı.







Farklı kültür ve inançtan insanları bir araya getiren iftara Fulda’dan bir çok siyasetçi ve dernek başkanı katıldı. One World Band müzik grubunun canlı performansı ile başlayan iftar programında farklı dillerde müzikler seslendirildi.





TOLERANZ DERNEĞİ BAŞKANINDAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Müzik dinletisinin ardından misafirlere Ramazan Ayı ile ilgili hazırlanan sunum izletildi. Toleranz Bildung Kultur e.V Başkanı Ali İhsan Karaoğlu misafirleri selamlayarak başladığı konuşmasına iftarın ana temasının “paylaşmak“ olduğunu ifade etti. Dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Karaoğlu kısa sürede Fulda’da önemli projelere imza attıklarını söyledi. “Farklı inançlara sahip olmamızın bizleri birleştiren gücüne inanıyorum“ ifadesini kullanan Karaoğlu motivasyonlarının artarak devam ettiğine vurgu yaptı.





Toleranz Derneğinin yıl boyu yaptığı faaliyetlerin de tanıtımının yapıldığı video katılımcıların beğenisini kazandı. Okunan ezanın ardından Türkçe ve Almanca yemek duası ile iftar açıldı. Anadolu mutfağının seçkin örneklerinin ikram edildiği iftar yemeği yabancı misafirlerden tam not aldı. İftar programında geleneksel Ramazan kültürünü yansıtan sunumlar yapıldı.





İftar programında yapılan konuşmalarda birlikte yaşam, barış, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine değinildi.













CDU FULDA BAŞKENVEKİLİ DR ALBERT POST‘TAN ‘BİRLİKTELİK‘ ÇAĞRISI



CDU Fulda Başkanvekili ve Fulda Belediyesi Egitim, Kültür ve Spor Komisyonu Başkanı Dr. Albert Post yaptığı konuşmada iftara sadece parti temsilcisi olarak katılmadığını aynı zamanda Fulda Belediyesi Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonunu temsil ettiğini söyledi. Fulda Belesiyesi ile Toleranz Bildung Kultur e.V’nin birlikte birçok faaliyet yapabileceğini ifade eden Dr. Albert Post “Çeşitli kültürleri bir araya toplayıp bütünleşmemize katkı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.





YEŞİLLER PARTİSİ FULDA BAŞKAN YARDIMCISI ‘RENKLİLİK‘ VURGUSU



İftara katılan Yeşiller Partisi Fulda Başkan Yardımcısı Helmut Schönberger iftardaki renkliliğe vurgu yaptı. Toleranz Bildung Kultur e.V‘nin faaliyetlerini öven Schönberger derneğin topluma açılma çabalarını takdir etti.





FULDA BELEDİYESİ TEMSİLCİSİ DE KATILDI

İftara yerel yöneticilerin yoğun ilgili dikkat çekerken iftara Fulda Belediyesini Temsilen katılan Stefan Mölleney’in mesajları ise dikkat çekti. Hristiyan inancında perhiz zamanı yalnız yürümeme teşvik edilir diyen Mölleney sözü Toleranz Derneğinin iftarına getirerek “Bizi yalnız bırakmadığını için teşekkür ederim“ dedi. Tolerans kelimesinin hayata bakan yönüyle büyük anlamlar taşıdığını ifade eden Stefan Mölleney “Sayenizde birbirimize yakınlaşıyoruz“ vurgusunu yaptı.





Hünfeld’de bulunan Pro İntegration Dernegi Başkanı Rudiger Hoppe kardeş dernek olarak Toleranz üyeleri ile ortak faaliyetlere imza atabileceklerine işaret etti. İlerde yaşanacak işbirliklere işaret eden Hoppe türkçe olarak “Orucunuz kabul olsun“ diye seslendi.







FULDA YABANCILAR MECLİSİ BAŞKANI KERİM DEMİR ‘CESUR OLUN’ TAVSİYESİ

Toleranz Derneği’nin faaliyetlerine her zaman destek veren Fulda Yabancılar Meclisi Başkanı Kerim Demir ise Alman bürokrasisine seslenerek “Böyle eğitimli ve donanımlı bir kitleyi Almanya’nın ihtiyaçları için değerlendirmemiz lazım“ çağrısında bulundu. Toleranz yetkililerine de seslenen Demir “Sizler cesur olun ve kendinizi topluma açmaya çekinmeyin“ ifadelerini kullandı.





İftarda konuklara diş kirası hediyeleri takdim edildi. Renkli gece çay ve kahve ikramı ile devam etti.





BETÜL ÖĞRETMEN UNUTULMADI

15 Temmuz sonrasında KHK ile işinden atılan öğretmen Betül Eroğlu gecede unutulmadı. Betül öğretmenin hayat hikayesinin anlatıldığı sunumu izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Kanser hastalığı sebebiyle 48 yaşında hayata veda eden Betül Eroğlu yaşadığı Fulda’ya defnedilmişti.