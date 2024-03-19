Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nın konuğu Enes Kanter /19 Mart 2024 16:59

İftar Zamanı'nın konuğu Enes Kanter

MCEU TV'de canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı, bugün dikkat çeken konu ve konuklarıyla bir kez daha sevenleriyle buluşacak.

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MC EU TV İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar eğitimci Halid İspahi ile Junitive Gençlik Derneği Temsilcileri ve İnsan Hakları Aktivisti Enes Kanter olacak.

Yayında Halid İspahi ile;

- Fedakarlığı,
- Fedakarlığın sadece maddi imkanlarla mı yapılabileceğini,
- Maddi ve manevi füyuzat hislerinden feragat etmenin ne demek olduğunu,
- ‘Fedakarlığın sahabecesi’ tabirinin nasıl anlaşılması gerektiğini,
- Ve önemli daha bir çok konuyu ele alınacak.

Junitive Genclik Derneği Temsilcileri ile;

- Yakın zaman önce yapmış oldukları Rehberlik Şöleni'ni,
- Bu şölen fikrinin nasıl çıktığını ve kocaman salonu dolduracak gençlerle böyle bir programın nasıl organize edildiğini,
- Gençlerle yaptıkları başka güzel aktiviteleri,
- Yeni projelerinin ve hedeflerinin neler olduğu gibi çok güzel aktiviteleri ele alıp konuşacak, yaptıkları bu güzel faaliyetlerden kesitler ekranlara taşınacak. 

Ve akşamın sürprizi, gençlerin yapmış olduğu bu rehberlik programına binlerce kilometre uzaktan gelerek katılan ENES KANTER olacak.


Farklı coğrafyalardan canlı bağlantılar ve Metin Haboğlu’nun sürpriz eserleri programa bir kaz daha renk katacak. Program Türkiye saati ile 17:45'te canlı yayınlanacak.




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