Merkez Bankası son 1 ayda 20 milyar dolar sattı

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçim öncesi Merkez Bankası’nın kurlara müdahalesinin devam ettiğini gösteren bir grafik hazırladı.







Kara, mesajında, “Son dört haftada kuru dizginlemek için nette yaklaşık 20 milyar $ döviz satılmış görünüyor” dedi.





Kara, kur baskısının ve rezerv kaybının durdurulması için ise TL mevduat faizinin daha yukarda tutulması gerektiğini, küçük yatırımcının da kazanç sağlamasının önemli olduğunu aktardı. Kara mesajında şu ifadeleri kullandı:





“TL MEVDUATA GİREN ZARAR EDİYOR”

“Mevcut durumda TCMB’nin likidite sıkılaştırması sonrası gecelik piyasa faizleri (fiili politika faizi) üç haftadır %46,5 düzeyinde seyrediyor. Yıllık bileşiği %58,9’a denk geliyor. Mevduat faizinin (1-3 ay vadeli) yıllık bileşiği ise %53,6 düzeyinde. Muhtemelen KKM ve büyük tutarlı mevduatı dışladığınızda sıradan TL mevduata verilen faiz bunun çok daha altındadır. Kur baskısının ve rezerv kaybının durulması için TL mevduat faizinin daha yukarı ittirilmesi ve sadece KKM’ye ve büyük mevduata değil küçük yatırımcıya da tatminkar getiri sağlanması gerekiyor.”